سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 1.79297 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.241% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.217% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 1.83763 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 1.79185 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.887%.