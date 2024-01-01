История обменного курса датская крона–боливийские боливиано

Обменный курс датские кроны/боливийские боливиано сейчас составляет 0,996, отражая изменение в размере 0.257% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.025% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,014, и минимумом, равным 0,990, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.876%.