سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 230.446 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.101% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.397% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 231.425 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 229.962 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.300%.