سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 144.211 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.322% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.575% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 144.753 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 141.463 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.672%.