سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الإمارات العربية المتحدة

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الإمارات العربية المتحدة حاليًا 0.568841 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.114% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.273% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الإمارات العربية المتحدة بين أعلى مستوى 0.570271 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.565914 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.141%.