История обменного курса датская крона–дирхамы ОАЭ

Обменный курс датские кроны/дирхамы ОАЭ сейчас составляет 0,528, отражая изменение в размере -0.280% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.032% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/дирхамы ОАЭ колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,538, и минимумом, равным 0,526, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.876%.