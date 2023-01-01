Panamanian Balboa (PAB)
اسم العملة
Panamanian Balboa
رمز العملة
B/.
سعر الصرف PAB
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من PAB
|1.00000
|0.93945
|0.81142
|82.92500
|148.43500
|96.02500
|1.55424
|18.86820
|إلى PAB
|1.00000
|1.06445
|1.23240
|0.01206
|0.00674
|0.01041
|0.64340
|0.05300
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.