Panamanian Balboa (PAB)

اسم العملة

Panamanian Balboa

رمز العملة

B/.

سعر الصرف PAB

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من PAB1.000000.939450.8114282.92500148.4350096.025001.5542418.86820
إلى PAB1.000001.064451.232400.012060.006740.010410.643400.05300

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف بالبوا بنمي