بالبوا بنمي إلى روبية سريلانكي

تحويل PAB إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
299,720 lkr

B/.1.000 PAB = Sr299.7 LKR

Mid-market exchange rate at 15:29
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

PAB إلى LKR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.7941.5111.6480.94921.346
1 GBP1.18111.322110.7771.7851.9471.12125.211
1 USD0.8940.757183.8081.351.4730.84819.073
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

PAB إلى USD

PAB إلى EUR

PAB إلى GBP

PAB إلى INR

PAB إلى JPY

PAB إلى RUB

PAB إلى AUD

PAB إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Panamanian Balboa / روبية سريلانكية
1 PAB٢٩٩٫٧٢٠٠٠ LKR
5 PAB١٬٤٩٨٫٦٠٠٠٠ LKR
10 PAB٢٬٩٩٧٫٢٠٠٠٠ LKR
20 PAB٥٬٩٩٤٫٤٠٠٠٠ LKR
50 PAB١٤٬٩٨٦٫٠٠٠٠٠ LKR
100 PAB٢٩٬٩٧٢٫٠٠٠٠٠ LKR
250 PAB٧٤٬٩٣٠٫٠٠٠٠٠ LKR
500 PAB١٤٩٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ LKR
1000 PAB٢٩٩٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ LKR
2000 PAB٥٩٩٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ LKR
5000 PAB١٬٤٩٨٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 PAB٢٬٩٩٧٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Panamanian Balboa
1 LKR٠٫٠٠٣٣٤ PAB
5 LKR٠٫٠١٦٦٨ PAB
10 LKR٠٫٠٣٣٣٦ PAB
20 LKR٠٫٠٦٦٧٣ PAB
50 LKR٠٫١٦٦٨٢ PAB
100 LKR٠٫٣٣٣٦٤ PAB
250 LKR٠٫٨٣٤١١ PAB
500 LKR١٫٦٦٨٢٣ PAB
1000 LKR٣٫٣٣٦٤٥ PAB
2000 LKR٦٫٦٧٢٩٠ PAB
5000 LKR١٦٫٦٨٢٢٥ PAB
10000 LKR٣٣٫٣٦٤٥٠ PAB