بالبوا بنمي إلى ليو روماني

تحويل PAB إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
4,448.49 ron

B/.1.000 PAB = L4.448 RON

Mid-market exchange rate at 15:40
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PAB إلى RON مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.7741.5111.6490.94921.349
1 GBP1.18111.321110.7471.7841.9471.12125.213
1 USD0.8940.757183.8171.351.4740.84819.082
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / Romanian Leu
1 PAB٤٫٤٤٨٤٩ RON
5 PAB٢٢٫٢٤٢٤٥ RON
10 PAB٤٤٫٤٨٤٩٠ RON
20 PAB٨٨٫٩٦٩٨٠ RON
50 PAB٢٢٢٫٤٢٤٥٠ RON
100 PAB٤٤٤٫٨٤٩٠٠ RON
250 PAB١٬١١٢٫١٢٢٥٠ RON
500 PAB٢٬٢٢٤٫٢٤٥٠٠ RON
1000 PAB٤٬٤٤٨٫٤٩٠٠٠ RON
2000 PAB٨٬٨٩٦٫٩٨٠٠٠ RON
5000 PAB٢٢٬٢٤٢٫٤٥٠٠٠ RON
10000 PAB٤٤٬٤٨٤٫٩٠٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Panamanian Balboa
1 RON٠٫٢٢٤٨٠ PAB
5 RON١٫١٢٣٩٨ PAB
10 RON٢٫٢٤٧٩٥ PAB
20 RON٤٫٤٩٥٩٠ PAB
50 RON١١٫٢٣٩٧٥ PAB
100 RON٢٢٫٤٧٩٥٠ PAB
250 RON٥٦٫١٩٨٧٥ PAB
500 RON١١٢٫٣٩٧٥٠ PAB
1000 RON٢٢٤٫٧٩٥٠٠ PAB
2000 RON٤٤٩٫٥٩٠٠٠ PAB
5000 RON١٬١٢٣٫٩٧٥٠٠ PAB
10000 RON٢٬٢٤٧٫٩٥٠٠٠ PAB