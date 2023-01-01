Панамские бальбоа в румынские леи

Сконвертируйте PAB в RON по реальному обменному курсу

1000 pab
4627.25 ron

1.00000 PAB = 4.62725 RON

Среднерыночный курс в 3:15 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса PAB к RON

1 мин. назад 1 PAB → 0 RON
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.10311.457911.67820.958918.5304
1GBP1.1615811.2484103.4951.693391.949251.1138321.5234
1USD0.93040.801025182.9021.356451.56140.892217.2408
1INR0.0112230.009662320.012062410.01636210.01883430.01076210.207966

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for панамский бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Панамский бальбоа / Румынский лей
1 PAB4.62725 RON
5 PAB23.13625 RON
10 PAB46.27250 RON
20 PAB92.54500 RON
50 PAB231.36250 RON
100 PAB462.72500 RON
250 PAB1156.81250 RON
500 PAB2313.62500 RON
1000 PAB4627.25000 RON
2000 PAB9254.50000 RON
5000 PAB23136.25000 RON
10000 PAB46272.50000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Панамский бальбоа
1 RON0.21611 PAB
5 RON1.08055 PAB
10 RON2.16111 PAB
20 RON4.32222 PAB
50 RON10.80555 PAB
100 RON21.61110 PAB
250 RON54.02775 PAB
500 RON108.05550 PAB
1000 RON216.11100 PAB
2000 RON432.22200 PAB
5000 RON1080.55500 PAB
10000 RON2161.11000 PAB