بالبوا بنمي إلى كرونة سويدية

تحويل PAB إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
10,166.30 sek

B/.1.000 PAB = kr10.17 SEK

Mid-market exchange rate at 15:41
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

PAB إلى SEK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.7681.5111.6480.94921.351
1 GBP1.18111.321110.721.7841.9461.1225.211
1 USD0.8940.757183.8191.351.4740.84819.086
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

PAB إلى USD

PAB إلى EUR

PAB إلى GBP

PAB إلى INR

PAB إلى JPY

PAB إلى RUB

PAB إلى AUD

PAB إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الكرونا السويدية
1 PAB١٠٫١٦٦٣٠ SEK
5 PAB٥٠٫٨٣١٥٠ SEK
10 PAB١٠١٫٦٦٣٠٠ SEK
20 PAB٢٠٣٫٣٢٦٠٠ SEK
50 PAB٥٠٨٫٣١٥٠٠ SEK
100 PAB١٬٠١٦٫٦٣٠٠٠ SEK
250 PAB٢٬٥٤١٫٥٧٥٠٠ SEK
500 PAB٥٬٠٨٣٫١٥٠٠٠ SEK
1000 PAB١٠٬١٦٦٫٣٠٠٠٠ SEK
2000 PAB٢٠٬٣٣٢٫٦٠٠٠٠ SEK
5000 PAB٥٠٬٨٣١٫٥٠٠٠٠ SEK
10000 PAB١٠١٬٦٦٣٫٠٠٠٠٠ SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Panamanian Balboa
1 SEK٠٫٠٩٨٣٦ PAB
5 SEK٠٫٤٩١٨٢ PAB
10 SEK٠٫٩٨٣٦٤ PAB
20 SEK١٫٩٦٧٢٨ PAB
50 SEK٤٫٩١٨٢١ PAB
100 SEK٩٫٨٣٦٤٢ PAB
250 SEK٢٤٫٥٩١٠٥ PAB
500 SEK٤٩٫١٨٢١٠ PAB
1000 SEK٩٨٫٣٦٤٢٠ PAB
2000 SEK١٩٦٫٧٢٨٤٠ PAB
5000 SEK٤٩١٫٨٢١٠٠ PAB
10000 SEK٩٨٣٫٦٤٢٠٠ PAB