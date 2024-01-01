بالبوا بنمي إلى ريال قطري

تحويل PAB إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
3,645.75 qar

B/.1.000 PAB = QR3.646 QAR

Mid-market exchange rate at 15:01
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

PAB إلى QAR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.7851.5111.6480.94921.353
1 GBP1.18111.322110.7741.7851.9471.12125.221
1 USD0.8940.757183.8151.351.4730.84819.083
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

PAB إلى USD

PAB إلى EUR

PAB إلى GBP

PAB إلى INR

PAB إلى JPY

PAB إلى RUB

PAB إلى AUD

PAB إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الريال القطري
1 PAB٣٫٦٤٥٧٥ QAR
5 PAB١٨٫٢٢٨٧٥ QAR
10 PAB٣٦٫٤٥٧٥٠ QAR
20 PAB٧٢٫٩١٥٠٠ QAR
50 PAB١٨٢٫٢٨٧٥٠ QAR
100 PAB٣٦٤٫٥٧٥٠٠ QAR
250 PAB٩١١٫٤٣٧٥٠ QAR
500 PAB١٬٨٢٢٫٨٧٥٠٠ QAR
1000 PAB٣٬٦٤٥٫٧٥٠٠٠ QAR
2000 PAB٧٬٢٩١٫٥٠٠٠٠ QAR
5000 PAB١٨٬٢٢٨٫٧٥٠٠٠ QAR
10000 PAB٣٦٬٤٥٧٫٥٠٠٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Panamanian Balboa
1 QAR٠٫٢٧٤٢٩ PAB
5 QAR١٫٣٧١٤٦ PAB
10 QAR٢٫٧٤٢٩٢ PAB
20 QAR٥٫٤٨٥٨٤ PAB
50 QAR١٣٫٧١٤٦٠ PAB
100 QAR٢٧٫٤٢٩٢٠ PAB
250 QAR٦٨٫٥٧٣٠٠ PAB
500 QAR١٣٧٫١٤٦٠٠ PAB
1000 QAR٢٧٤٫٢٩٢٠٠ PAB
2000 QAR٥٤٨٫٥٨٤٠٠ PAB
5000 QAR١٬٣٧١٫٤٦٠٠٠ PAB
10000 QAR٢٬٧٤٢٫٩٢٠٠٠ PAB