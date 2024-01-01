دولار بليز إلى فرنك سويسري Historical Exchange Rates
Welcome to the دولار بليز إلى فرنك سويسري history summary. This is the دولار بليز (BZD) إلى فرنك سويسري (XPF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of BZD and XPF historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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دولار بليز إلى فرنك سويسري exchange rate history
The exchange rate for دولار بليز إلى فرنك سويسري is currently ٥٤٫٦٧٤ today, reflecting a -0.428% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار بليز has remained relatively stable, with a 0.081% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دولار بليز إلى فرنك سويسري has fluctuated between a high of ٥٤٫٩٨٢ on 08-08-2024 and a low of ٥٤٫٦٣٠ on 05-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 12-08-2024, with a -0.425% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار بليزي إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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