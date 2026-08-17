سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الدينار التونسي

هل تبحث عن أسعار صرف BZD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة دولار بليز السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة دولار بليز عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
BZ$1 BZD = 1.461 TND

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سجل أسعار صرف دولار بليز إلى إلى الدينار التونسي

1 BZD إلى TNDآخر 7 أيام
الأعلى1.4657
الأدنى1.4606
المتوسط1.4628
التغيير-0.19%

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 1.4606 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.041% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.176% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 1.46593 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.45325 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.473%.

BZD إلى TND مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة BZD

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 BZD = 0.50 USD

لا يوجد تغيير

1 BZD = 8.11 ZAR

ارتفع بنسبة 0.06%

1 BZD = 0.69 CAD

انخفض بنسبة -0.14%

1 BZD = 47.81 INR

ارتفع بنسبة 0.02%

1 BZD = 0.64 SGD

انخفض بنسبة -0.21%

1 BZD = 0.37 GBP

انخفض بنسبة -0.20%

1 BZD = 0.70 AUD

انخفض بنسبة -0.44%

1 BZD = 0.85 NZD

انخفض بنسبة -0.43%

How to convert دولار بليز to دينار تونسي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TND كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert دولار بليز to دينار تونسي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TND كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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