سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 12044.9 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.279% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 12044.9 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 12011.4 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.216%.