سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.368881 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.229% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.568% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.371374 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.368881 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.155%.