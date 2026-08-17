سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الريال القطري حاليًا 1.82268 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 1.82268 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 1.8207 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.109%.