سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 3020.8 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.271% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.518% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 3020.8 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2974.38 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.538%.