سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 1.68265 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.184% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.405% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 1.6907 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.6791 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.497%.