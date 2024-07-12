История обменного курса белизский доллар–перуанские новые соли

Обменный курс белизский доллар/перуанские новые соли сейчас составляет 1,869, отражая изменение в размере 0.428% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.684% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,882, и минимумом, равным 1,856, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.555% уменьшение стоимости.