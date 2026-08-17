سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 76.345 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.131% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 76.355 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 76.245 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.092%.