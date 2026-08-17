سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الدوﻻرات الناميبية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدوﻻرات الناميبية حاليًا 8.1061 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.048% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.253% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدوﻻرات الناميبية بين أعلى مستوى 8.13625 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 8.039 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.372%.