سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 31.8773 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.228% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.032% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 32.0371 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 31.8582 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.516%.