سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 8.62 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.358% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.700% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 8.6808 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 8.61375 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.213%.