سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الين الياباني حاليًا 79.6325 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.035% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.277% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 79.7625 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 79.4025 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.192%.