سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي حاليًا 3.81328 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.009% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي بين أعلى مستوى 3.8134 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 3.8108 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.035%.