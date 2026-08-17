سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى جنيه مصري حاليًا 25.105 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.139% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.521% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 25.175 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 24.9057 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.881%.