سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 3.3697 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.077% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.069% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 3.37375 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 3.36913 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.046%.