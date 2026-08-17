سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.4051 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.363% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.198% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.407275 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.4042 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.290%.