سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 7.04225 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 3.239% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.211% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 7.09723 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 6.81199 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 3.531%.