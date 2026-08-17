سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى البولا البوتسوانانية

هل تبحث عن أسعار صرف BZD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة دولار بليز السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة دولار بليز عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
BZ$1 BZD = 7.042 BWP

وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج

سجل أسعار صرف دولار بليز إلى إلى البولا البوتسوانانية

1 BZD إلى BWPآخر 7 أيام
الأعلى7.0671
الأدنى6.8213
المتوسط6.9869
التغيير-0.28%

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 7.04225 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 3.239% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.211% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 7.09723 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 6.81199 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 3.531%.

BZD إلى BWP مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أهم أزواج العملات لعملة BZD

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 BZD = 0.50 USD

لا يوجد تغيير

1 BZD = 8.09 ZAR

انخفض بنسبة -0.17%

1 BZD = 0.69 CAD

انخفض بنسبة -0.09%

1 BZD = 47.82 INR

ارتفع بنسبة 0.04%

1 BZD = 0.64 SGD

انخفض بنسبة -0.21%

1 BZD = 0.37 GBP

انخفض بنسبة -0.18%

1 BZD = 0.70 AUD

انخفض بنسبة -0.58%

1 BZD = 0.84 NZD

انخفض بنسبة -0.45%

How to convert دولار بليز to بولا بوتسواني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BWP كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert دولار بليز to بولا بوتسواني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BWP كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

الأسئلة الشائعة حول سعر