سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 2.60808 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.147% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.569% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 2.62015 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 2.54053 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.660%.