سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.850025 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.009% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.850025 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.849625 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.044%.