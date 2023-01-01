بولا بوتسواني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BWP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٤٩٧٫٠٣ ttd

1.00000 BWP = 0.49703 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:8 UTC
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BWP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.064488.48191.435451.658460.9574518.1872
1GBP1.1583511.2329102.4891.662691.9211.1090621.0663
1USD0.93950.811096183.12841.34861.558120.8994517.0868
1INR0.01130180.009757140.012029610.01622310.01874350.010820.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BWP0.49703 TTD
5 BWP2.48517 TTD
10 BWP4.97034 TTD
20 BWP9.94068 TTD
50 BWP24.85170 TTD
100 BWP49.70340 TTD
250 BWP124.25850 TTD
500 BWP248.51700 TTD
1000 BWP497.03400 TTD
2000 BWP994.06800 TTD
5000 BWP2485.17000 TTD
10000 BWP4970.34000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Botswanan Pula
1 TTD2.01193 BWP
5 TTD10.05965 BWP
10 TTD20.11930 BWP
20 TTD40.23860 BWP
50 TTD100.59650 BWP
100 TTD201.19300 BWP
250 TTD502.98250 BWP
500 TTD1005.96500 BWP
1000 TTD2011.93000 BWP
2000 TTD4023.86000 BWP
5000 TTD10059.65000 BWP
10000 TTD20119.30000 BWP