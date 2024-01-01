Botsvana pulasından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile BWP → TTD çevirin

1.000 bwp
492,84 ttd

1,000 BWP = 0,4928 TTD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Trinidad ve Tobago Doları
1 BWP0,49284 TTD
5 BWP2,46419 TTD
10 BWP4,92837 TTD
20 BWP9,85674 TTD
50 BWP24,64185 TTD
100 BWP49,28370 TTD
250 BWP123,20925 TTD
500 BWP246,41850 TTD
1000 BWP492,83700 TTD
2000 BWP985,67400 TTD
5000 BWP2.464,18500 TTD
10000 BWP4.928,37000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Botsvana Pulası
1 TTD2,02907 BWP
5 TTD10,14535 BWP
10 TTD20,29070 BWP
20 TTD40,58140 BWP
50 TTD101,45350 BWP
100 TTD202,90700 BWP
250 TTD507,26750 BWP
500 TTD1.014,53500 BWP
1000 TTD2.029,07000 BWP
2000 TTD4.058,14000 BWP
5000 TTD10.145,35000 BWP
10000 TTD20.290,70000 BWP