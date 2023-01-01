بولا بوتسواني إلى ريال قطري

تحويل BWP إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٢٦٧٫١٠ qar

1.00000 BWP = 0.26710 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:7 UTC
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BWP إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064488.50051.435451.658590.957318.1863
1GBP1.1580111.2325102.4771.662151.920531.1085621.0585
1USD0.93950.811359183.14591.34861.558240.8995517.086
1INR0.01129940.009758260.012027110.01621970.0187410.01081890.205494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الريال القطري
1 BWP0.26710 QAR
5 BWP1.33552 QAR
10 BWP2.67105 QAR
20 BWP5.34210 QAR
50 BWP13.35525 QAR
100 BWP26.71050 QAR
250 BWP66.77625 QAR
500 BWP133.55250 QAR
1000 BWP267.10500 QAR
2000 BWP534.21000 QAR
5000 BWP1335.52500 QAR
10000 BWP2671.05000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Botswanan Pula
1 QAR3.74384 BWP
5 QAR18.71920 BWP
10 QAR37.43840 BWP
20 QAR74.87680 BWP
50 QAR187.19200 BWP
100 QAR374.38400 BWP
250 QAR935.96000 BWP
500 QAR1871.92000 BWP
1000 QAR3743.84000 BWP
2000 QAR7487.68000 BWP
5000 QAR18719.20000 BWP
10000 QAR37438.40000 BWP