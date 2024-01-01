Botsvana pulasından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile BWP → QAR çevirin

1.000 bwp
265,08 qar

1,000 BWP = 0,2651 QAR

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Katar Riyali
1 BWP0,26508 QAR
5 BWP1,32541 QAR
10 BWP2,65082 QAR
20 BWP5,30164 QAR
50 BWP13,25410 QAR
100 BWP26,50820 QAR
250 BWP66,27050 QAR
500 BWP132,54100 QAR
1000 BWP265,08200 QAR
2000 BWP530,16400 QAR
5000 BWP1.325,41000 QAR
10000 BWP2.650,82000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Botsvana Pulası
1 QAR3,77241 BWP
5 QAR18,86205 BWP
10 QAR37,72410 BWP
20 QAR75,44820 BWP
50 QAR188,62050 BWP
100 QAR377,24100 BWP
250 QAR943,10250 BWP
500 QAR1.886,20500 BWP
1000 QAR3.772,41000 BWP
2000 QAR7.544,82000 BWP
5000 QAR18.862,05000 BWP
10000 QAR37.724,10000 BWP