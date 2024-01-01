50 Katar riyalinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile QAR → BWP çevirin

1,000QR QAR = 3,726P BWP

18:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BWP
1 QAR → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,74383,7438
Düşük3,63853,5717
Ortalama3,67213,6445
Değişim2.30%2.06%
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1 QAR → BWP istatistikleri

QAR → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,7438, en düşük 3,6385 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,6721 oldu. QAR → BWP kurundaki değişiklik 2.30 değerindeydi.

QAR → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,7438, en düşük 3,5717 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,6445 oldu. QAR → BWP kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4041,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71460,2391198,3730,5630,6741.227,761,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Botsvana Pulası
1 QAR3,72603 BWP
5 QAR18,63015 BWP
10 QAR37,26030 BWP
20 QAR74,52060 BWP
50 QAR186,30150 BWP
100 QAR372,60300 BWP
250 QAR931,50750 BWP
500 QAR1.863,01500 BWP
1000 QAR3.726,03000 BWP
2000 QAR7.452,06000 BWP
5000 QAR18.630,15000 BWP
10000 QAR37.260,30000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Katar Riyali
1 BWP0,26838 QAR
5 BWP1,34191 QAR
10 BWP2,68382 QAR
20 BWP5,36764 QAR
50 BWP13,41910 QAR
100 BWP26,83820 QAR
250 BWP67,09550 QAR
500 BWP134,19100 QAR
1000 BWP268,38200 QAR
2000 BWP536,76400 QAR
5000 BWP1.341,91000 QAR
10000 BWP2.683,82000 QAR