بولا بوتسواني إلى نيراس نيجيري

تحويل BWP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٥٦٬٥٣٢ ngn

1.00000 BWP = 56.53200 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:5 UTC
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BWP إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064588.51161.435691.658750.957418.1892
1GBP1.1578111.2325102.4811.662271.920531.1084921.0599
1USD0.93940.811359183.14851.34871.558240.899417.0871
1INR0.0112980.009757950.012026710.01622040.01874040.01081680.205501

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / النيرة النيجيرية
1 BWP56.53200 NGN
5 BWP282.66000 NGN
10 BWP565.32000 NGN
20 BWP1130.64000 NGN
50 BWP2826.60000 NGN
100 BWP5653.20000 NGN
250 BWP14133.00000 NGN
500 BWP28266.00000 NGN
1000 BWP56532.00000 NGN
2000 BWP113064.00000 NGN
5000 BWP282660.00000 NGN
10000 BWP565320.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Botswanan Pula
1 NGN0.01769 BWP
5 NGN0.08845 BWP
10 NGN0.17689 BWP
20 NGN0.35378 BWP
50 NGN0.88445 BWP
100 NGN1.76891 BWP
250 NGN4.42227 BWP
500 NGN8.84455 BWP
1000 NGN17.68910 BWP
2000 NGN35.37820 BWP
5000 NGN88.44550 BWP
10000 NGN176.89100 BWP