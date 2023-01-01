بولا بوتسواني إلى بيزو مكسيكي

تحويل BWP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٬٢٥٣٫٣١ mxn

1.00000 BWP = 1.25331 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:4 UTC
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BWP إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064588.51581.435641.6590.957518.1888
1GBP1.1580111.2327102.5021.662481.921141.108821.0628
1USD0.93940.811227183.15251.348651.558480.899517.0867
1INR0.01129740.00975590.012026110.0162190.01874250.01081750.205486

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Mexican Peso
1 BWP1.25331 MXN
5 BWP6.26655 MXN
10 BWP12.53310 MXN
20 BWP25.06620 MXN
50 BWP62.66550 MXN
100 BWP125.33100 MXN
250 BWP313.32750 MXN
500 BWP626.65500 MXN
1000 BWP1253.31000 MXN
2000 BWP2506.62000 MXN
5000 BWP6266.55000 MXN
10000 BWP12533.10000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Botswanan Pula
1 MXN0.79789 BWP
5 MXN3.98944 BWP
10 MXN7.97888 BWP
20 MXN15.95776 BWP
50 MXN39.89440 BWP
100 MXN79.78880 BWP
250 MXN199.47200 BWP
500 MXN398.94400 BWP
1000 MXN797.88800 BWP
2000 MXN1595.77600 BWP
5000 MXN3989.44000 BWP
10000 MXN7978.88000 BWP