Botsvana pulasından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile BWP → MXN çevirin

1.000 bwp
1.210,12 mxn

1,000 BWP = 1,210 MXN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Meksika Pesosu
1 BWP1,21012 MXN
5 BWP6,05060 MXN
10 BWP12,10120 MXN
20 BWP24,20240 MXN
50 BWP60,50600 MXN
100 BWP121,01200 MXN
250 BWP302,53000 MXN
500 BWP605,06000 MXN
1000 BWP1.210,12000 MXN
2000 BWP2.420,24000 MXN
5000 BWP6.050,60000 MXN
10000 BWP12.101,20000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Botsvana Pulası
1 MXN0,82636 BWP
5 MXN4,13182 BWP
10 MXN8,26364 BWP
20 MXN16,52728 BWP
50 MXN41,31820 BWP
100 MXN82,63640 BWP
250 MXN206,59100 BWP
500 MXN413,18200 BWP
1000 MXN826,36400 BWP
2000 MXN1.652,72800 BWP
5000 MXN4.131,82000 BWP
10000 MXN8.263,64000 BWP