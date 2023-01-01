بولا بوتسواني إلى درهم مغربي

تحويل BWP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٧٥٣٫٠٥ mad

1.00000 BWP = 0.75305 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:4 UTC
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BWP إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.064688.52951.435511.65890.957518.1948
1GBP1.1579411.2327102.5081.662171.920841.1087321.0677
1USD0.93930.811227183.15751.34841.558240.899417.0907
1INR0.01129570.009755310.012025410.0162150.01873840.01081560.205522

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الدرهم المغربي
1 BWP0.75305 MAD
5 BWP3.76524 MAD
10 BWP7.53047 MAD
20 BWP15.06094 MAD
50 BWP37.65235 MAD
100 BWP75.30470 MAD
250 BWP188.26175 MAD
500 BWP376.52350 MAD
1000 BWP753.04700 MAD
2000 BWP1506.09400 MAD
5000 BWP3765.23500 MAD
10000 BWP7530.47000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Botswanan Pula
1 MAD1.32794 BWP
5 MAD6.63970 BWP
10 MAD13.27940 BWP
20 MAD26.55880 BWP
50 MAD66.39700 BWP
100 MAD132.79400 BWP
250 MAD331.98500 BWP
500 MAD663.97000 BWP
1000 MAD1327.94000 BWP
2000 MAD2655.88000 BWP
5000 MAD6639.70000 BWP
10000 MAD13279.40000 BWP