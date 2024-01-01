Botsvana pulasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile BWP → MAD çevirin

1.000 bwp
729,40 mad

1,000 BWP = 0,7294 MAD

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Fas Dirhemi
1 BWP0,72940 MAD
5 BWP3,64700 MAD
10 BWP7,29399 MAD
20 BWP14,58798 MAD
50 BWP36,46995 MAD
100 BWP72,93990 MAD
250 BWP182,34975 MAD
500 BWP364,69950 MAD
1000 BWP729,39900 MAD
2000 BWP1.458,79800 MAD
5000 BWP3.646,99500 MAD
10000 BWP7.293,99000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Botsvana Pulası
1 MAD1,37099 BWP
5 MAD6,85495 BWP
10 MAD13,70990 BWP
20 MAD27,41980 BWP
50 MAD68,54950 BWP
100 MAD137,09900 BWP
250 MAD342,74750 BWP
500 MAD685,49500 BWP
1000 MAD1.370,99000 BWP
2000 MAD2.741,98000 BWP
5000 MAD6.854,95000 BWP
10000 MAD13.709,90000 BWP