بولا بوتسواني إلى كولون كوستاريكي

تحويل BWP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٣٩٬٠٩٣٫٧٠ crc

1.00000 BWP = 39.09370 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 6:58 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CRC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.56231.436831.660410.9576518.2101
1GBP1.1574111.2329102.511.663121.92191.1083921.078
1USD0.938850.811096183.14541.348951.558850.899117.0963
1INR0.01129150.009755150.012027110.0162240.01874840.01081360.205619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / كوستاريكا كولوين
1 BWP39.09370 CRC
5 BWP195.46850 CRC
10 BWP390.93700 CRC
20 BWP781.87400 CRC
50 BWP1954.68500 CRC
100 BWP3909.37000 CRC
250 BWP9773.42500 CRC
500 BWP19546.85000 CRC
1000 BWP39093.70000 CRC
2000 BWP78187.40000 CRC
5000 BWP195468.50000 CRC
10000 BWP390937.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Botswanan Pula
1 CRC0.02558 BWP
5 CRC0.12790 BWP
10 CRC0.25580 BWP
20 CRC0.51159 BWP
50 CRC1.27898 BWP
100 CRC2.55796 BWP
250 CRC6.39490 BWP
500 CRC12.78980 BWP
1000 CRC25.57960 BWP
2000 CRC51.15920 BWP
5000 CRC127.89800 BWP
10000 CRC255.79600 BWP