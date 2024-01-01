Botsvana pulasından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile BWP → CRC çevirin

1.000 bwp
36.540,10 crc

1,000 BWP = 36,54 CRC

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Kosta Rika Kolonu
1 BWP36,54010 CRC
5 BWP182,70050 CRC
10 BWP365,40100 CRC
20 BWP730,80200 CRC
50 BWP1.827,00500 CRC
100 BWP3.654,01000 CRC
250 BWP9.135,02500 CRC
500 BWP18.270,05000 CRC
1000 BWP36.540,10000 CRC
2000 BWP73.080,20000 CRC
5000 BWP182.700,50000 CRC
10000 BWP365.401,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Botsvana Pulası
1 CRC0,02737 BWP
5 CRC0,13684 BWP
10 CRC0,27367 BWP
20 CRC0,54734 BWP
50 CRC1,36836 BWP
100 CRC2,73672 BWP
250 CRC6,84180 BWP
500 CRC13,68360 BWP
1000 CRC27,36720 BWP
2000 CRC54,73440 BWP
5000 CRC136,83600 BWP
10000 CRC273,67200 BWP