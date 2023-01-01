بولا بوتسواني إلى دينار بحريني

تحويل BWP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
27.632 bhd

1.00000 BWP = 0.02763 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:56 UTC
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BWP إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065488.57791.437281.660540.957818.2051
1GBP1.1575411.23315102.5251.663581.921991.1086921.0716
1USD0.93860.810931183.14051.349051.55860.89917.0876
1INR0.01128950.009753750.012027810.01622610.01874660.0108130.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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BWP إلى EUR

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BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Bahraini Dinar
1 BWP0.02763 BHD
5 BWP0.13816 BHD
10 BWP0.27632 BHD
20 BWP0.55264 BHD
50 BWP1.38160 BHD
100 BWP2.76319 BHD
250 BWP6.90798 BHD
500 BWP13.81595 BHD
1000 BWP27.63190 BHD
2000 BWP55.26380 BHD
5000 BWP138.15950 BHD
10000 BWP276.31900 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Botswanan Pula
1 BHD36.19010 BWP
5 BHD180.95050 BWP
10 BHD361.90100 BWP
20 BHD723.80200 BWP
50 BHD1809.50500 BWP
100 BHD3619.01000 BWP
250 BHD9047.52500 BWP
500 BHD18095.05000 BWP
1000 BHD36190.10000 BWP
2000 BHD72380.20000 BWP
5000 BHD180950.50000 BWP
10000 BHD361901.00000 BWP