Botsvana pulasından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile BWP → BHD çevirin

1.000 bwp
27,408 bhd

1,000 BWP = 0,02741 BHD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Botsvana pulasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Bahreyn Dinarı
1 BWP0,02741 BHD
5 BWP0,13704 BHD
10 BWP0,27408 BHD
20 BWP0,54816 BHD
50 BWP1,37040 BHD
100 BWP2,74079 BHD
250 BWP6,85197 BHD
500 BWP13,70395 BHD
1000 BWP27,40790 BHD
2000 BWP54,81580 BHD
5000 BWP137,03950 BHD
10000 BWP274,07900 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Botsvana Pulası
1 BHD36,48580 BWP
5 BHD182,42900 BWP
10 BHD364,85800 BWP
20 BHD729,71600 BWP
50 BHD1.824,29000 BWP
100 BHD3.648,58000 BWP
250 BHD9.121,45000 BWP
500 BHD18.242,90000 BWP
1000 BHD36.485,80000 BWP
2000 BHD72.971,60000 BWP
5000 BHD182.429,00000 BWP
10000 BHD364.858,00000 BWP