دولار برمودي إلى دينار كويتي

تحويل BMD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٣٠٩٫٠٤٠ kwd

1.00000 BMD = 0.30904 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:31 UTC
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BMD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434821.659260.9571518.2136
1GBP1.1584811.2321102.3811.662291.92231.1088421.1011
1USD0.94030.811622183.0951.349151.560180.917.1261
1INR0.01131590.00976740.012034410.01623620.01877590.0108310.206103

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Kuwaiti Dinar
1 BMD0.30904 KWD
5 BMD1.54520 KWD
10 BMD3.09040 KWD
20 BMD6.18080 KWD
50 BMD15.45200 KWD
100 BMD30.90400 KWD
250 BMD77.26000 KWD
500 BMD154.52000 KWD
1000 BMD309.04000 KWD
2000 BMD618.08000 KWD
5000 BMD1545.20000 KWD
10000 BMD3090.40000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Bermudan Dollar
1 KWD3.23583 BMD
5 KWD16.17915 BMD
10 KWD32.35830 BMD
20 KWD64.71660 BMD
50 KWD161.79150 BMD
100 KWD323.58300 BMD
250 KWD808.95750 BMD
500 KWD1617.91500 BMD
1000 KWD3235.83000 BMD
2000 KWD6471.66000 BMD
5000 KWD16179.15000 BMD
10000 KWD32358.30000 BMD