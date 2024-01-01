Bermuda dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile BMD → KWD çevirin

1.000 bmd
308,200 kwd

1,000 BMD = 0,3082 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bermuda dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BMD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bermuda doları için en iyi döviz çiftleri

BMD → USD

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BMD → NZD

BMD → SGD

BMD → ZAR

BMD → GBP

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Çevrim kurları Bermuda Doları / Kuveyt Dinarı
1 BMD0,30820 KWD
5 BMD1,54100 KWD
10 BMD3,08200 KWD
20 BMD6,16400 KWD
50 BMD15,41000 KWD
100 BMD30,82000 KWD
250 BMD77,05000 KWD
500 BMD154,10000 KWD
1000 BMD308,20000 KWD
2000 BMD616,40000 KWD
5000 BMD1.541,00000 KWD
10000 BMD3.082,00000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bermuda Doları
1 KWD3,24465 BMD
5 KWD16,22325 BMD
10 KWD32,44650 BMD
20 KWD64,89300 BMD
50 KWD162,23250 BMD
100 KWD324,46500 BMD
250 KWD811,16250 BMD
500 KWD1.622,32500 BMD
1000 KWD3.244,65000 BMD
2000 KWD6.489,30000 BMD
5000 KWD16.223,25000 BMD
10000 KWD32.446,50000 BMD