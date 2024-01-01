1 Kuveyt dinarından Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → BMD çevirin

1,000ك KWD = 3,252$ BMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → BMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BMD
1 KWD → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,26533,2796
Düşük3,25003,2500
Ortalama3,26013,2680
Değişim-0.31%-0.58%
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1 KWD → BMD istatistikleri

KWD → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,2653, en düşük 3,2500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2601 oldu. KWD → BMD kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KWD → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,2796, en düşük 3,2500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2680 oldu. KWD → BMD kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bermuda Doları
1 KWD3,25230 BMD
5 KWD16,26150 BMD
10 KWD32,52300 BMD
20 KWD65,04600 BMD
50 KWD162,61500 BMD
100 KWD325,23000 BMD
250 KWD813,07500 BMD
500 KWD1.626,15000 BMD
1000 KWD3.252,30000 BMD
2000 KWD6.504,60000 BMD
5000 KWD16.261,50000 BMD
10000 KWD32.523,00000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Kuveyt Dinarı
1 BMD0,30748 KWD
5 BMD1,53738 KWD
10 BMD3,07475 KWD
20 BMD6,14950 KWD
50 BMD15,37375 KWD
100 BMD30,74750 KWD
250 BMD76,86875 KWD
500 BMD153,73750 KWD
1000 BMD307,47500 KWD
2000 BMD614,95000 KWD
5000 BMD1.537,37500 KWD
10000 BMD3.074,75000 KWD