دولار برمودي إلى دولار جامايكي

تحويل BMD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٥٤٬٨٠٥ jmd

1.00000 BMD = 154.80500 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:31 UTC
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BMD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434821.659260.9571518.2136
1GBP1.1584811.2321102.3811.662291.92231.1088421.1011
1USD0.94030.811622183.0951.349151.560180.917.1261
1INR0.01131590.00976740.012034410.01623620.01877590.0108310.206103

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار جامايكي
1 BMD154.80500 JMD
5 BMD774.02500 JMD
10 BMD1548.05000 JMD
20 BMD3096.10000 JMD
50 BMD7740.25000 JMD
100 BMD15480.50000 JMD
250 BMD38701.25000 JMD
500 BMD77402.50000 JMD
1000 BMD154805.00000 JMD
2000 BMD309610.00000 JMD
5000 BMD774025.00000 JMD
10000 BMD1548050.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Bermudan Dollar
1 JMD0.00646 BMD
5 JMD0.03230 BMD
10 JMD0.06460 BMD
20 JMD0.12919 BMD
50 JMD0.32299 BMD
100 JMD0.64597 BMD
250 JMD1.61494 BMD
500 JMD3.22987 BMD
1000 JMD6.45974 BMD
2000 JMD12.91948 BMD
5000 JMD32.29870 BMD
10000 JMD64.59740 BMD